Cant boekt haar tweede zege in de wereldbeker dit seizoen, na winst in het Amerikaanse Waterloo eind september. De wereldkampioene uit België is ook de leider in het wereldbekerklassement.

De Nederlandse Sophie de Boer, voor de cross in Denemarken de nummer twee van het klassement, kwam al vroeg in de wedstrijd ten val.

Maud Kaptheijns, winnares van de vorige wereldbekercross in Koksijde, ontbrak wegens een knieblessure.