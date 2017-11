Voormalig coach erkent dat Team Sky grenzen dopingregels opzocht

Volgens Sutton kreeg Bradley Wiggins bij zijn Tourzege in 2012 een middel tegen hooikoorts voorgeschreven dat prestatiebevorderend was. Sky vroeg een attest aan om de verboden middelen corticosteroide en triamcinolon voor medisch gebruik toe te kunnen dienen bij Wiggins.

"Als een atleet voor 95 procent is fit is en je kan hem met externe factoren die extra vijf procent geven, dan doe je dat natuurlijk", aldus Sutton, die benadrukt dat alles wat het team deed binnen de dopingregels viel.

Ook tijdens de Tour van 2011 en de Giro d'Italia van 2013 zou de Brit via een attest gebruik hebben gemaakt van prestatiebevorderende middelen.

"Je probeert je concurrenten op allerlei manieren te slim af te zijn. Dan ga je op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Dat hebben we gedaan, maar we zijn er nooit overheen gegaan", aldus de Australische coach.

TUE

Sky maakte gebruik van de zogeheten TUE (therepeutic use exemptions, attest voor medisch gebruik). Sporters die medicijnbehoevend zijn kunnen goedkeuring vragen voor legaal gebruikmaken van middelen die anders verboden zouden zijn.

"Mag je een TUE gebruiken om de winst te behalen? Ja, want de regels laten dat toe", aldus Sutton.

Craig Reedie, voorzitter van antidopingautoriteit WADA, vindt de uitspraken van Sutton verontrustend. "Ik ben erg teleurgesteld in wat Sutton zegt."

"Met het TUE-systeem moet op een nauwkeurige en verantwoordelijke manier worden omgegaan. Het is ontworpen om atleten die ziek zijn onder medisch toezicht te laten herstellen. Onder strikte voorwaarden mogen zij, omwille van hun gezondheid, gebruikmaken van middelen die normaal verboden zouden zijn."

"Helaas moeten we concluderen dat het systeem kan worden misbruikt en dat is heel verontrustend", aldus Reedie.

Advies

Dave Brailsford, teambaas van Sky, is ervan overtuigd dat Wiggins de middelen uitsluitend voor medische doeleinden gebruikte. "Als een ziekte een atleet in de weg zit en hij kan dat oplossen met een medicijn dat op de TUE-lijst staat, dan moet dat kunnen."

"We hebben met meerdere mensen gesproken over hoe we Bradley destijds konden helpen. Allemaal kwamen zij met het advies om dit te doen. Er is nooit geheimzinnig over gedaan. Ik heb er ook geen moeite mee dat het op deze manier is gebeurd."

De documentaire British cycling superheroes: What price to succes? wordt zondagavond om 22.00 uur uitgezonden op BBC 2.