Gaimon weigert uitspraken over motortje in fiets Cancellara terug te nemen

Cancellara eiste maandag via zijn advocaten een directe verkoopstop van 'Draft Animals', het boek waarin de beschuldigingen staan opgeschreven. Gaimon is echter niet van plan om daar gehoor aan te geven.

"In mijn boek heb ik een goed gedocumenteerd gerucht herhaald en zo heb ik dat ook weergegeven", liet Gaimon weten. "Ik blijf dan ook bij mijn standpunt. Al zet je een geweer tegen mijn hoofd, dan nog zou ik achter mijn uitspraken blijven staan."

"Ik beweer verder niet dat ik bewijs heb", onderstreepte Gaimon. "Daarom zie ik niet in waarom mijn boek uit de verkoop moet worden gehaald. De enige mensen die het boek van de plank mogen halen, zijn wat mij betreft de lezers."

Onderzoek

Cancellara is vaker in verband gebracht met mechanische doping. Enkele jaren geleden waren er ook al geruchten dat de 36-jarige Zwitser met een ingebouwd motortje enkele klassiekers op zijn naam had geschreven.

In 2010 won Cancellara op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen door ver voor naaste belager Tom Boonen te finishen. Datzelfde jaar zegevierde hij ook in Parijs-Roubaix met liefst twee minuten voorsprong op nummer twee Thor Hushovd.

De internationale wielerunie UCI heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd vanwege de nieuwe beschuldigingen aan het adres van de viervoudig wereldkampioen tijdrijden.

De Belgische veldrijdster Femke Van den Driessche is vooralsnog de enige die daadwerkelijk is betrapt op mechnische doping. Na de WK veldrijden in 2016 werd een elektrisch motortje aangetroffen in haar fiets.