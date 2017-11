Terpstra vormt koppel met Van Baarle bij Zesdaagse Rotterdam

Beide wielrenners zijn erkende specialisten in de wegklassiekers, maar ook bedreven op de baan. Terpstra, die in voorgaande jaren een duo vormde met onder anderen Yoeri Havik en Iljo Keisse, won de Zesdaagse al drie keer.

Wedstrijdleider Peter Schep noemt Terpstra en Van Baarle een verrassende combinatie. "We denken hiermee de 'best of both worlds' te kunnen presenteren", zegt hij.

"Door Niki aan Dylan te koppelen, hebben we een aansprekend team dat bij vele wielerliefhebbers bekend zal zijn van de weg, maar dat ook serieus kan meedoen in de strijd om het eremetaal."

Team Sky

Op de weg komt de 25-jarige Van Baarle, die dit jaar vierde werd in de Ronde van Vlaanderen, vanaf 2018 uit voor Team Sky. Hij stapt over van Cannondale-Drapac en tekende in september voor twee jaar bij de formatie van Tourwinnaar Chris Froome.

Terpstra (33) rijdt al sinds 2011 voor Quick-Step Floors. Hij won in het verleden onder meer Parijs-Roubaix en werd drie keer Nederlands kampioen op de weg.

Pim Ligthart en Jesper Asselman, die allebei uitkomen voor Roompot-Nederlandse Loterij, vormen een ander Nederlands koppel tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. Het wielerevenement in Ahoy duurt van 4 tot en met 9 januari.