Wiggins niet langer vervolgd voor vermeend dopinggebruik

Team Sky liet in 2011 voor de slotetappe van het Criterium du Dauphiné vanuit Engeland een pakketje invliegen voor Wiggins. Dat zou volgens het team het legale middel fluimucil hebben bevat, maar de ploeg had geen documenten om die bewering te bewijzen.

"Er is een gebrek aan coherent bewijs, waardoor we niet in staat zijn om de inhoud van het pakketje te bepalen. Het lijkt er sterk op dat dit onmogelijk blijft", meldt het UKAD in een verklaring.

Het anti-dopingbureau publiceerde de uitkomsten van het onderzoek op zijn website. "Zoals bij elk onderzoek kunnen we besluiten om de zaak te heropenen als er nieuwe informatie aan het licht komt. Maar op dit moment zijn alle mogelijke onderzoeksmogelijkheden uitgeput."

Het UKAD maakt in zijn verklaring wel een verwijt aan de Britse wielerbond. "Ons onderzoek is bemoeilijkt door een gebrek aan accurate medische gegevens van British Cycling. Dat is een serieus punt van zorg."

"Als voorwaarde van hun recht op subsidie moeten alle Britse sportbonden voldoen aan de afspraken in het antidopingbeleid. In dit specifieke geval was de zaak gecompliceerd doordat sommige medewerkers van British Cycling ook een functie bij Team Sky hebben."

De 37-jarige Wiggins zei later woensdag weinig begrip te hebben voor de manier waarop er altijd aan hem is getwijfeld. "Beschuldigd worden van doping is het ergste wat een professionele sporter kan overkomen. Helemaal als elke grond ontbreekt en je weet dat het niet waar is", aldus de Brit.

"Ik heb veertien maanden lang mijn mond gehouden om het UKAD haar werk te laten doen. Dat lukte ondanks tal van speculaties in de media en ook van collega-renners, zonder de feiten te weten. Het is een hel geweest voor mij en mijn familie."

Wiggins, die in 2012 de Tour de France won, is ook teleurgesteld in delen van de verklaring van het UKAD.

"En dat is een understatement. Ik vraag me af op welke basis dit onderzoek is gestart, wie de bron was, wat deze persoon exact heeft verklaard, waarom het UKAD deze loze beschuldiging serieus heeft genomen en waarom het onderzoek zo lang heeft geduurd. En ook hoe veel belastinggeld hieraan is besteed.''

Ontkend

De zaak tegen Wiggins, die zijn carrière in 2015 beëindigde, liep sinds oktober vorig jaar. Team Sky is blij met de verklaring van het UKAD.

"We zijn tevreden dat UKAD zijn onderzoek beëindigt zonder verdere actie te ondernemen", meldt de ploeg. "We zijn altijd bij ons standpunt gebleven dat we niets verkeerd hebben gedaan en hebben het afgelopen jaar onze volledige medewerking aan het onderzoek verleend."

"Sinds onze intrede in de wielersport in 2010 hebben we ons systeem en onze processen continu versterkt zodat we met sterke toewijding de strijd tegen doping ondersteunen."