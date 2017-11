Olympisch kampioene Ligtlee strandt in achtste finales bij rentree in wereldbeker

De olympisch kampioene op de keirin was voor een plek bij de laatste acht niet opgewassen tegen de Chinese Yufang Guo.

Ligtlee had zich met de zevende tijd geplaatst voor de eerste ronde. Daarin versloeg ze de Spaanse Helena Casas.

Ligtlee kwam mede door een knieblessure amper nog in actie sinds de voor haar zeer succesvolle Olympische Spelen van Rio de Janeiro in de zomer van 2016.

De 23-jarige Deventerse deed in maart mee aan internationale wedstrijden op de wielerbaan van Alkmaar, maar sloeg daarna in april de WK in Hongkong over.

Ligtlee was vorige maand ook niet actief bij de EK in Berlijn. Ze richt zich nu op de WK in februari in Apeldoorn.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen plaatsten zich wel voor de kwartfinales van het sprinttoernooi later zondag in Manchester.