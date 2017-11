Dumoulin mogelijk voor vierde keer op rij wielrenner van het jaar

Dumoulin, die zaterdag zijn 27e verjaardag viert, heeft concurrentie van Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Jos van Emden, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen en Wilco Kelderman.

De verkiezing wordt gehouden door de Club 48, een vereniging voor oud-renners. De trofee, die liefst negen keer werd gewonnen door Joop Zoetemelk, wordt later dit jaar uitgereikt in het Autotron in Rosmalen.

Op papier is Dumoulin de favoriet. Hij won in 2017 als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia en werd in het Noorse Bergen wereldkampioen rijdrijden. Mollema en Groenewegen excelleerden in de Tour de France. Ze wonnen allebei een etappe.

Kelderman had geen dagsucces in een grote ronde, maar werd wel knap vierde in het eindklassement van de Vuelta a España.

Van Vleuten

Bij de vrouwen gaat de strijd om de beste renster, die de Keetie van Oosten-Hage Trofee ontvangt, tussen Marianne Vos, Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten, Kirsten Wild en Anna van der Breggen, die vorig jaar won. Blaak veroverde verrassend de wereldtitel op de weg en Van Vleuten pakte goud bij het tijdrijden.

De Gerrie Knetemann Troffe, voor grootste Nederlandse talent, gaat naar Joris Nieuwenhuis, Harrie Lavreysen of Fabio Jacobsen.