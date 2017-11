Voorzitter rennersvakbond: 'Kleinere ploegen vanwege veiligheid is onzin'

In september van dit jaar werd besloten dat een wielerploeg in de meeste koersen nog uit maximaal zeven renners mag bestaan. In de Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España zijn dat er acht.

"De toename van veiligheid als reden gebruiken is echt onzin. De koersen worden niet veiliger door alleen twintig renners minder te laten starten, het ligt veel complexer", zegt Bugno vrijdag tegen Cyclingnews.

"Kijk naar de discussie over schijfremmen. We praten daar nu al anderhalf jaar over en er is nog steeds niets besloten, terwijl de beslissing over het inkrimpen van de ploegen in slechts een paar maanden tijd is genomen."

Door de aanpassing denkt de UCI de veiligheid van de renners en van het publiek te vergroten. De afgelopen jaren was er veel discussie over de veiligheid van de renners. Bovendien verwacht de UCI dat koersen met kleinere ploegen zorgt voor minder gecontroleerd rijden en dus meer spektakel.

WK

Door de maatregelen mag een peloton in een grote ronde vanaf 2018 niet meer uit 198, maar nog uit 176 renners bestaan. De 43-jarige Bugno, winnaar van de Giro in 1990 en tweevoudig wereldkampioen op de weg, vindt dat er met twee maten wordt gemeten.

"Het grappige is dat het peloton bij het WK op de weg gewoon nog uit tweehonderd renners zal blijven bestaan. De UCI mag uitleggen waarom ze dat hebben toegestaan terwijl ze zoveel om veiligheid geven."

CPA-voorzitter Bugno vindt dat de UCI niet goed heeft nagedacht over de in september genomen maatregel. Volgens de Italiaan zullen veel mensen de dupe zijn van het gereduceerde aantal deelnemers aan wielerkoersen.

"De teammanagers zijn blij doordat ze geld besparen en de organisatoren zijn blij doordat ze voor minder hotelkamers hoeven te zorgen en minder uitgaven hebben, maar er gaat werk voor renners, mechaniciens, soigneurs en andere stafleden verloren", zegt hij.

Spektakel

De suggestie dat iets kleinere ploegen leiden tot meer spektakel wijst Bugno ook van de hand. De voormalig renner is van mening dat bijvoorbeeld Team Sky te dominant is in de Tour de France.

"Het is moeilijk om een meer opwindende koers te krijgen als een ploeg vijf renners heeft die kopman kunnen zijn en dus het peloton domineren. Er is een groot gat tussen de beste teams en de rest. De Giro en de Vuelta zijn juist de mooiste koersen doordat er niet één team is dat controleert."

Het nieuwe wielerseizoen begint op dinsdag 16 januari voor veel renners met de Tour Down Under. De Australische koers duurt tot en met zondag 21 januari.