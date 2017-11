UCI onderzoekt of Cancellara dankzij motortje klassiekers won in 2010

Reden voor het onderzoek is de onlangs verschenen biografie van oud-wielrenner Phil Gaimon, waarin de Zwitser wordt beschuldigd van mechanische doping.

"Als je de beelden ziet, dan zijn de versnellingen van Cancellara niet natuurlijk", schrijft Gaimon. "Het lijkt alsof hij niet op de trappers kan blijven staan. Die klootzak reed waarschijnlijk met een motortje."

Cancellara is vaker in verband gebracht met mechanische doping. De tweevoudig olympisch kampioen tijdrijden, die vorig jaar zijn loopbaan beëindigde, heeft alle beschuldigingen altijd ontkend, maar door de aantijgingen van Gaimon wordt er nu toch een onderzoek geopend.

"We moeten precies weten wat hier aan de hand is", zegt David Lappartient, de nieuwe voorzitter van de UCI, donderdag tegen Cyclingnews. "Ik ken de geruchten maar we moeten dit nu onderzoeken. Dat is ons werk. We vechten tegen mechanische doping. Ik wil dat de supporters de resultaten en controles van de UCI kunnen vertrouwen."

Geruchten

Cancellara reed tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2010 de concurrentie op imponerende wijze op achterstand. Tom Boonen finishte op 1.14 van de renner van Team Saxo Bank als tweede. Bij Parijs-Roubaix van dat jaar won Cancellara nog overtuigender. Thor Hushovd werd destijds op twee minuten achterstand tweede.

De afgelopen jaren werden er vaker vraagtekens gezet bij de zeges van Cancellara. Ook de geruchten over het gebruik van mechanische doping in het peloton gaan al langer, maar er werd nooit een wegwielrenner betrapt. Bij de Belgische veldrijdster Femke Van den Driessche werd na de WK in 2016 wel een elektrisch motortje aangetroffen in haar fiets.

De UCI schorste Van den Driessche voor zes jaar en gaf haar een boete van 20.000 Zwitserse Frank. Al haar uitslagen vanaf 11 oktober 2015 werden met terugwerkende kracht geschrapt, inclusief de Belgische en de Europese titel voor beloften.