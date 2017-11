Olympische kampioene Elis Ligtlee maakt rentree in wereldbeker

De 23-jarige Ligtlee doet in Engeland samen met Shanne Braspennincx mee aan het onderdeel sprint, meldt de wielerbond dinsdag.

Ligtlee kwam mede door een knieblessure amper nog in actie sinds de voor haar zeer succesvolle Olympische Spelen van Rio de Janeiro in de zomer van 2016. Ze deed in maart mee aan internationale wedstrijden op de wielerbaan van Alkmaar, maar sloeg daarna in april de WK in Hongkong over.

De Eerbeekse was vorige maand ook niet actief bij de Europese kampioenschappen in Berlijn. Ze richt zich nu op de WK in februari in Apeldoorn.

Bondscoach sprint Bill Huck zet Ligtlee tussen vrijdag en zondag in Manchester alleen in op het onderdeel sprint. Op de keirin (Braspennincx) en de teamsprint (Kyra Lamberink en Braspennincx) kiest hij voor andere vrouwen.

Wild

Kirsten Wild doet niet mee aan de wereldbekerwedstrijden. De 35-jarige Nederlandse krijgt rust van bondscoach Peter Schep.

Wild was zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Pruszkow nog de beste op het onderdeel omnium. In Manchester neemt Nina Kessler de plaats van Wild in op omnium, en Mylène de Zoete krijgt nu de kans op scratch.