Van der Poel geniet van overmacht bij EK veldrijden in Tabor

"Ik vind het vandaag helemaal niet erg dat het niet spannend was", zei Van der Poel na de cross met een grote glimlach tegen de NOS.

De Brabander sloeg al in de eerste ronde een gat met landgenoot Lars van der Haar, die vervolgens ook snel moest lossen en uiteindelijk op 22 seconden als tweede eindigde. De Belgen hadden vanaf het begin niks in te brengen. Titelverdediger Toon Aerts pakte brons op liefst 1 minuut en 27 seconden van de winnaar.

"Het is een rondje dat mij ongelooflijk goed ligt. Ik kom hier heel graag, heb hier sinds de junioren niet meer verloren", aldus Van der Poel, die in 2015 als 20-jarige wereldkampioen werd in Tabor.

Balkjes

De Nederlander profiteerde vooral van de houten balkjes op het circuit in de Tsjechische plaats. Waar bijvoorbeeld Van der Haar elke ronde van zijn fiets moest om de hindernissen te nemen, daar sprong Van der Poel op zijn fiets over de balken.

"Lars bleef achter mij goed druk houden, maar ik wist dat de balken in mijn voordeel waren", stelde de nieuwe Europees kampioen. "Ik moest ervoor zorgen om daar steeds goed overheen te komen en op de rest van het parcours technisch goed te blijven rijden en dat is gelukt."

Van der Poel was niet eens verbaasd dat hij alle Belgen op anderhalve minuut zette, al besefte hij wel dat het misschien anders was geweest als wereldkampioen Wout van Aert had meegedaan. De Belg verkoos een trainingskamp boven het EK.

"Als iedereen aan de start staat, is een overwinning meer waard, maar het is de keuze van Van Aert om hier niet te rijden", zei Van der Poel. "Ik ben heel blij met deze trui, het is altijd leuk om kampioen te worden."

Van der Haar

Van der Haar had gehoopt dat hij Van der Poel had kunnen volgen, maar hij was tevreden met zijn zilveren medaille.

"Het gevoel en de vorm waren heel goed", aldus de Europees kampioen van 2015. "Maar het is wel duidelijk waar ik de wedstrijd verloren heb: op de balken. Ik heb er lang over nagedacht, maar toch besloten om niet over de balken te springen. Daardoor wist ik al dat het moeilijk zou worden om Mathieu te kloppen."

Van der Haar was wel verbaasd dat hij zich totaal geen zorgen hoefde te maken over de Belgen achter hem. "Ik had absoluut niet verwacht dat het gat met de Belgen zo groot zou zijn, maar misschien waren Mathieu en ik wel gewoon heel goed. Voor mij is het mooi om achter zo'n kampioen tweede te worden."

Vrouwen

Bij de vrouwen was er zilver voor Nederland. Lucinda Brand moest het in de eindsprint afleggen tegen wereldkampioene Sanne Cant uit België.

"Het voelt meer als verloren goud dan als gewonnen zilver'', reageerde Brand, een ervaren wegrenster, bij de NOS. "Het was een realistisch doel om hier voor de titel te gaan, maar Sanne was net iets beter in de sprint."

"Ik had al gemerkt dat het moeilijk was haar kapot te rijden. Zij heeft iets meer routine in het veld en kon op de lastige stukken steeds weer terugkomen."

Cant wint de Europese titel