Van der Poel op indrukwekkende wijze naar Europese titel veldrijden

Van der Poel, nog altijd pas 22, had al goede herinneringen aan Tabor, want in 2015 werd hij in de Tsjechische plaats als net 20-jarige de jongste wereldkampioen veldrijden ooit.

De Brabander, vorig jaar tweede op het EK achter de Belg Toon Aerts, is dit seizoen zelfs voor zijn doen ongekend dominant in het veldrijden. De Nederlander won inclusief het EK al dertien crossen, onder meer drie in de wereldbeker en drie in de Superprestige.

Wereldkampioen Wout van Aert was er niet bij in Tabor. De Belg verkoos een trainingsperiode in Italië boven het EK, dat pas sinds 2015 ook bij senioren mannen wordt verreden.

Van der Poel vliegt over de balkjes

Gaatje

Haast traditioneel sloeg Van der Poel in Tabor direct na de start al een gaatje met de rest van het veld. Alleen Van der Haar en Aerts konden even volgen.

De Belgische titelverdediger moest al snel lossen en ook Van der Haar, de Europees kampioen van 2015, haakte af na een versnelling van zijn landgenoot in de tweede ronde.

Van der Poel pakte elke ronde tijd door soepel over de houten balkjes te springen terwijl Van der Haar van zijn fiets af moest. Na vier van de acht rondes was het verschil veertien seconden tussen de twee Nederlanders en had de grote achtervolgende groep met veel Belgen meer dan een minuut achterstand op de eenzame koploper.

Van der Haar gaf niet op in de tweede helft van de cross, maar kwam ook geen steek dichterbij de ontketende Van der Poel, die overtuigend naar zijn eerste Europese titel reed. Achter Van der Haar en op liefst anderhalve minuut van de winnaar besliste Aerts de strijd om het brons in zijn voordeel.

Vrouwen

Bij de vrouwen greep Brand net naast de titel. De Nederlandse moest in een spannende eindsprint haar meerdere erkennen in wereldkampioene Sanne Cant uit België.

De 28-jarige Brand moest daardoor net als vorig jaar genoegen nemen met zilver. De Italiaanse Alice Arzuffi pakte het brons. Voor Cant (27), die vorige week nog ziek was, is het haar derde Europese titel na 2014 en 2015.

De Nederlandse Annemarie Worst eindigde als vierde. Favoriete Maud Kaptheijns kwam mede door een vroege valpartij niet verder dan de vijfde plek.

Vorig jaar reed Thalita de Jong in het Franse Pontchâteau naar goud, maar de Nederlandse kon haar Europese titel niet verdedigen na een jaar vol blessureleed.

Cant viert de EK-titel

Worst

Kaptheijns, twee jaar geleden Europees kampioene bij de beloften, is dit seizoen met afstand de meest succesvolle veldrijdster. De 23-jarige Brabantse reed zondag na een vroege val echter al snel op een halve minuut van een kopgroepje met Cant en het Nederlandse duo Worst en Brand. Na twee rondes sloot Arzuffi aan bij dat trio.

De 21-jarige Worst moest lossen in de derde van vijf rondes en Arzuffi haakte in de laatste omloop af, waarna Cant en Brand om de titel mochten sprinten. De Belgische had genoeg over om de Nederlandse van haar eerste Europese titel af te houden.