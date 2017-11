Volledige ploeg uit Ronde van Hainan gezet wegens vechtende renner

De 25-jarige Wang, die rijdt voor Keyi Look Cycling Team, deelde rake klappen uit aan twee stafleden van de Zwitserse nationale ploeg en wilde het duo ook met een fietspomp te lijf gaan.

Vermoedelijk was de Chinese renner boos omdat hij tijdens de etappe zou zijn gehinderd door een auto van de Zwitserse formatie.

"De ploeg is verzocht om het eiland Hainan te verlaten en is niet meer welkom in deze koers", meldt de organisatie in een verklaring. "Elke deelnemer moet in alle omstandigheden de UCI-regels volgen en gewelddadig gedrag vermijden. Wangs gedrag is onaanvaardbaar."

De Ronde van Hainan is een koers die wordt verreden op het hoogste niveau van de Aziatische Tour. In 2013 ging de eindzege naar Moreno Hofland, die destijds voor Belkin reed en tegenwoordig uitkomt voor Lotto Soudal.