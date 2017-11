Van der Poel voelt druk van favorietenrol voor EK veldrijden

"De druk ligt op mijn schouders, maar dat ben ik gewend. Ik ben vooral heel erg gebrand op die Europese titel", aldus Van der Poel.

"Dat het in Tabor is, maakt het voor mij extra speciaal. Ik heb iets met deze omloop, ik werd hier in 2015 wereldkampioen en ook bij de jeugd verloor ik hier nog nooit."

Woensdag stond Van der Poel nog op de hoogste trede van het podium na afloop van de Koppenbergcross, maar hij moest diep gaan in het Vlaamse Oudenaarde. Direct na de finish stortte hij met fiets en al ter aarde.

"Die Koppenbergcross heeft er wel aardig ingehakt", zegt de coureur van Beobank-Corendon. "Maar het is toch vooral nagenieten. Zondag zal ik helemaal hersteld zijn. Dat ik gezien mijn seizoenstart als grote favoriet start in Tabor is niet meer dan logisch."

De zege op de Koppenberg was voor Van der Poel de twaalfde zege in veertien wedstrijden dit seizoen. Begin dit jaar reed hij op het WK in het Luxemburgse Belvaux al naar het zilver bij de elite.