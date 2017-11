Van der Poel soleert naar zege in Koppenbergcross

De 22-jarige Van der Poel, die heerst dit jaar, moest wel heel diep gaan voor zijn twaalfde overwinning van het seizoen. Hij kon zich pas op de laatste beklimming over de beruchte kasseien van de Koppenberg losmaken van zijn medevluchters Toon Aerts en Lars van der Haar.

Direct na de finish liet hij zich uitgeput met fiets en al vallen in de modder. Hij bleef geruime tijd liggen om op adem te komen. "Ik ben er heel diep voor gegaan", zei Van der Poel enkele minuten later tegen Sporza. "Ik dacht dat Aerts nog zou terugkomen op de slotklim en ben dus vol gegaan in de laatste meters. Het had geen meter verder moeten zijn."

Aerts finishte twaalf seconden achter Van der Poel als tweede en Van der Haar was op de derde plaats de tweede Nederlander op het podium. Hij was 24 seconden langzamer dan Van der Poel. De Belg Wout van Aert moest genoegen nemen met de vierde plaats in de cross die deel uitmaakt van de DVV-Trofee.

Bij de vrouwen won de Britse Helen Wyman. Geerte Hoeke was op de zesde plaats de beste Nederlandse en Maud Kaptheijns werd achtste.

EK

De zege is een opsteker voor Van der Poel richting het EK komende zondag in het Tsjechische Tabor. Hij is daar de kopman van de Nederlandse ploeg. Ook Van der Haar is geselecteerd door bondscoach Gerben de Knegt.

Aerts verdedigt zondag zijn Europese titel, maar Van der Poel vertrekt als topfavoriet. "Dan ben ik wel weer hersteld hoor. Zo'n zware inspanning is alleen maar goed voor de conditie", vertelde Van der Poel.

Zowel in de mannen- als in de vrouwenwedstrijd mag Nederland met een ploeg van zes renners starten. Bij de vrouwen wordt de ploeg aangevoerd door Kaptheijns, die dit seizoen al vier zeges boekte in de Superprestigereeks.