Van der Poel en Kaptheijns voeren Oranje-selectie EK veldrijden aan

Zowel in de mannen- als in de vrouwenwedstrijd mag Nederland met een ploeg van zes renners starten. "Bij de mannen is Van der Poel dé grote favoriet en zijn Lars van der Haar en Corné van Kessel serieuze podiumkandidaten", zei bondscoach Gerben de Knegt maandag bij de bekendmaking van de selectie.

Van der Poel heerst tot dusver dit seizoen. De oud-wereldkampioen boekte met zijn overwinning zondag in de Superprestige van Ruddervoorde al zijn elfde zege. Zijn grootste concurrent, de Belg Wout van Aert, ontbreekt in Tabor.

De mannenselectie bestaat naast Van der Poel, Van der Haar en Van Kessel uit David van der Poel, Stan Godrie en Twan van den Brand.

Vrouwen

Kaptheijns is dit seizoen de openbaring bij de vrouwen. Ze won al vier races op rij in de Superprestige. "Ze is een grote favoriet met haar fantastische seizoensstart. Dat bewees ze afgelopen weekend nogmaals met twee overwinningen in Ruddervoorde en Rosmalen'', aldus De Knegt.

In de vrouwenploeg zijn behalve Kaptheijns ook Sophie de Boer, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Geerte Hoeke opgenomen.

Vorig jaar gingen de Europese titels in het Franse Pontchâteau naar de Belg Toon Aerts, die Mathieu van der Poel naar het zilver verwees, en Thalita de Jong. Die Nederlandse kampte de laatste maanden met blessureleed en is er daardoor niet bij in Tabor.