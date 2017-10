Ploegleider Cornelisse stapt over van Roompot naar SEG Racing Academy

Cornelisse gaat zich richten op het ontwikkelen van talenten op het gebied van tactiek en techniek. Daarnaast zal hij bij de meeste wedstrijden ploegleider zijn.

"Het is een geweldige uitdaging om met de beste talenten onder 23 jaar te werken. Hier kun je als opleider echt het verschil maken. Dit is bovendien de rol waarin ik me het beste thuis voel", aldus Cornelisse.

Racing Academy is een opleidingsteam met alleen renners onder de 23 jaar. In het verleden was de 51-jarige Cornelisse ploegleider van Vacansoleil in MTN Qhubeka. Hij maakte eind 2015 de overstap naar Roompot.