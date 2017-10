WorldTour-winst betekent heel veel voor 'dankbare' Van der Breggen

De 27-jarige Van der Breggen verzamelde dit kalenderjaar de meeste punten voor de UCI Women's WorldTour-ranglijst en mocht zich zodoende de meest succesvolste wielrenster van 2017 noemen.

"Ik ben heel erg trots op mijn seizoen", zei de renster van Boels-Dolmans bij het gala van de internationale wielerunie. "Dat ik koersen heb gewonnen was al geweldig, maar ik ben ook ontzettend dankbaar dat ik kan en mag genieten van het fietsen."

Van der Breggen liet zich vorig jaar tot olympisch kampioene kronen in Rio de Janeiro, maar moest de winst in de WorldTour als nummer zeven in het klassement toen aan haar Amerikaanse ploeggenote Megan Guarnier laten.

Dit jaar legde de Zwolse de basis voor haar succesvolle wielerjaar al in het voorjaar door een 'triple' in de Ardense klassiekers. In een week tijd won ze de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Later won ze ook nog het eindklassement van de Ronde van Californië en de Giro Rosa en werd ze tweede op zowel de individuele als ploegentijdrit bij de WK.

Trots

Mede daardoor eindigde Van der Breggen in de WorldTour op een totaal van 1016 punten, 27 meer dan nummer twee en landgenote van Annemiek van Vleuten (989). Het podium werd gecompleteerd door de Poolse Katarzyna Niewiadom (856).

"Dat ik boven die twee getalenteerde meiden eindig, is fantastisch", jubelde Van der Breggen. "Ik hoop dat het vrouwenwielrennen zich blijft doorontwikkelen met deze, maar ook met andere rensters."

"Het vervult me met trots dat ik in staat was om prachtige koersen te winnen en deze onderscheiding betekent ook heel veel voor me. Veel rijdsters worden alsmaar sterker en dat is positief, want het laat zien dat het vrouwenwielrennen zich heel snel ontwikkelt."

Dumoulin

Bij de mannen ging de winst naar de Belg Greg Van Avermaet, die eveneens een sterk voorjaar kende met onder meer winst in de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Tour- en Vueltawinnaar Chris Froome (Team Sky) werd tweede achter de Belg van BMC. De laatste podiumplek was voor Tom Dumoulin (Team Sunweb), die net als de Brit niet aanwezig was in China.