Van Aert last rustperiode in en gaat niet naar EK veldrijden

De Belgische ploeg wordt bij de elitemannen aangevoerd door titelverdediger Toon Aerts. Verder komen Jens Adams, Quinten Hermans, Tim Merlier, Kevin Pauwels, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch namens België in actie.

Tom Meeusen en Klaas Vantornout zijn vanwege een gebrek aan vorm niet geselecteerd.

Tweevoudig wereldkampioen Van Aert last begin november een rustperiode in. De Vlaming werd dit najaar veelvuldig geklopt door zijn rivaal Mathieu van der Poel. Alleen in de Kermiscross in Ardooie en de Superprestige in Boom was Van Aert dit seizoen de sterkste. Van der Poel schreef deze herfst al negen crosses op zijn naam.

Vrouwen

Bij de vrouwen maakt wereldkampioene Sanne Cant wel deel uit van de EK-ploeg, die verder bestaat uit Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Kim Van de Steene, Ellen Van Loy en Jolien Verschueren.

De Nederlandse selectie wordt maandag pas bekendgemaakt. Van der Poel maakt daarvan deel uit, kon bondscoach Gerben de Knegt dinsdag al melden. "Hij heeft er zin in.''

Wereldkampioen beloften Joris Nieuwenhuis meldde zich eerder al af voor het EK. Bij de vrouwen ontbreken in ieder geval de niet fitte titelverdedigster Thalita de Jong en Marianne Vos.

Het EK in Tabor wordt op zondag 5 november verreden. In 2015 werd Van der Poel nog wereldkampioen in de Tsjechische plaats.