Gaviria klopt Groenewegen in slotrit Guangxi voor vierde dagzege

Gaviria was na 168 kilometer in de zesde en laatste etappe met start en finish in Guilin de sterkste in de massasprint. Hij bleef de Italiaan Niccolo Bonifazio en Groenewegen voor.

De Nederlander van Lotto-Jumbo had maandag nog de vijfde rit op zijn naam geschreven. Gaviria won de eerste, tweede en derde etappe in de Chinese rittenkoers.

De 23-jarige Colombiaan sluit het wielerjaar af met veertien overwinningen. Alleen teamgenoot Marcel Kittel won net zo vaak. Daarmee leverden de twee topsprinters een belangrijke bijdrage aan de 56 zeges van hun ploeg Quick-Step Floors in 2017.

De Belgische formatie is het meest succesvolle team van het jaar. BMC staat tweede op de ranglijst van 2017 met 48 zeges. Lotto-Jumbo beëindigt het seizoen met 26 overwinningen.

Mollema

De leiderstrui van Wellens kwam niet meer in gevaar in de laatste etappe. De 26-jarige Belg van Lotto Soudal eindigde als 23e in dezelfde tijd als Gaviria.

De drievoudig winnaar van de Eneco Tour greep de macht in de vierde rit, door de enige bergetappe van de ronde te winnen. Bauke Mollema eindigt in het klassement als tweede, op zes seconden van Wellens.

De Ronde van Guangxi, die dit jaar voor het eerst op het programma stond, was de laatste WorldTour-koers van het seizoen. De winnaar van het WorldTour-klassement stond al vast: de Belg Greg Van Avermaet.