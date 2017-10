Vuelta a España begint volgend jaar met korte individuele tijdrit

Koersdirecteur Javier Guillen heeft dat bekendgemaakt in het Centre Pompidou in Parijs, de grote broer van het museum in Malaga.

Het is negen jaar geleden dat de Vuelta met een individuele tijdrit begon. De laatste jaren opende de derde grote wielerronde na de Tour en de Giro met een ploegentijdrit.

"We slaan hiermee de brug tussen Spanje en Frankrijk, tussen Malaga en Parijs, tussen de Vuelta en de moderniteit", zei Guillen, die geen verdere details prijsgaf over het routeschema.

De Brit Chris Froome won dit jaar de Ronde van Spanje. Wilco Kelderman slaagde er net niet in om op het podium te eindigen. Hij besloot de ronde als vierde.

Voor een renner als Tom Dumoulin is de start zeer geschikt met het oog op de eindwinst. De wereldkampioen tijdrijden van Team Sunweb heeft echter nog niet bepaald of hij volgend jaar van start gaat in de Vuelta.