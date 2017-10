Groenewegen sprint naar zege in vijfde etappe Ronde van Guangxi

De 24-jarige Groenewegen greep in de eerste etappe nog net naast de overwinning. Hij eindigde toen als tweede achter de Colombiaan Fernando Gaviria, die vervolgens ook zegevierde in de tweede en derde rit.

Met zijn winst maandag in de Chinese rittenkoers voegde Groenewegen nog een zege aan zijn succesvolle jaar met ritoverwinningen in de rondes van Yorkshire, Noorwegen en Groot-Brittannië. Ook kon Groenewegen in de Tour de France juichen op de Champs-Élysées in Parijs en twee keer in de Ster ZLM Toer.