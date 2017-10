Groenewegen sprint in Ronde van Guangxi naar achtste zege van seizoen

De 24-jarige Groenewegen greep in de eerste etappe nog net naast de overwinning. Hij eindigde toen als tweede achter de Colombiaan Fernando Gaviria, die vervolgens ook zegevierde in de tweede en derde rit. Ditmaal bleef hij Gaviria na 212 kilometer wel nipt voor in de straten van Guilin. De Deen Magnus Cort Nielsen finishte als derde.

De etappezege in de Chinese rittenkoers is de achtste overwinning van Groenewegen dit seizoen. Hij won ook in de rondes van Yorkshire, Noorwegen en Groot-Brittannië. Ook kon Groenewegen in de Tour de France juichen op de Champs-Élysées in Parijs en twee keer in de Ster ZLM Toer.

De leiderstrui bleef maandag om de schouders van Tim Wellens. Dinsdag wordt de Tour of Guangxi afgesloten met etappe over 168 kilometer van en naar Guilin.

Wippert

De vijfde etappe van maandag was de langste van de Ronde van Guangxi, die dit jaar voor het eerst wordt verreden. Het duurde na de start in Liuzhou lang voordat er een kopgroep ontstond de Australiër Will Clarke (Cannondale-Drapac), de Italiaan Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) en de Italiaan Daniel Oss (BMC) pakten uiteindelijk een voorsprong van ruim vijf minuten.

Op 25 kilometer was het drietal weer ingerekend en kon het peloton zich opmaken voor de massasprint, waarin Groenewegen dus de sterkste was. Met Mike Teunissen van Lotto-Jumbo (vierde) en Wouter Wippert van Cannondale-Drapac (achtste) finishten er nog twee Nederlanders in de top tien.