Van der Poel wint ondanks schouderblessure ook wereldbekercross Koksijde

Zijn landgenoot Lars van der Haar werd op 39 seconden tweede. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert werd derde op 50 seconden.

Van der Poel was extra gemotiveerd, omdat hij zaterdag een dit seizoen zeldzame nederlaag had geleden. Een val onderweg had hem in de Superprestigecross van Boom achterop doen belanden. Van Aert profiteerde en won.

Van der Poel gaat in de stand om de wereldbeker riant aan de leiding met 240 punten. De Belg Laurens Sweeck staat met 160 punten tweede. Van der Haar heeft één punt minder en is daarmee de nummer drie. De eerste twee wereldbekercrosses van het seizoen werden gereden in de Verenigde Staten.

Rechterschouder

Van der Poel arriveerde in Koksijde met een gehavende rechterschouder. "Toch had ik er niet zo'n last van, eigenlijk deed vooral mijn rug zeer'', vertelde de Brabander, die dit seizoen won in negen van de elf crossen waar hij aan de start stond.

De cross van Koksijde moest vorig jaar nog worden afgelast vanwege de hevige wind. "Jammer was dat, ik rijd hier graag. Ik houd van zandraces. Mooi dat ik hem vandaag kon winnen." Zijn strijdplan was simpel geweest. "Zo snel mogelijk starten. Dat is de beste manier. Je kunt dan in het zand je eigen lijn rijden."

Kaptheijns

Bij de vrouwen won Maud Kaptheijns op indrukwekkende wijze de derde wedstrijd om de wereldbeker. De Brabantse liet in het Belgische Koksijde al in de eerste ronde haar concurrentes achter en breidde gedurende de race haar voorsprong alleen maar uit.

Op ruim 50 seconden eindigde haar landgenote Sophie de Boer, terug na een oorontsteking, als tweede. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant werd op een kleine anderhalve minuut derde.

Kaptheijns deed goede zaken in de stand om de wereldbeker, waarin ze als zevende aan de cross van Koksijde begon. Cant behield de leiding. De Boer, vorig jaar winnares van de wereldbeker, klom naar de tweede plaats.

Kaptheijns, 23 jaar en sinds dit seizoen uitkomend voor het Belgische Crelan-Charles van wereldkampioen Wout Van Aert, staat nu vierde.