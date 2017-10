Goud voor Hoogland, Wild pakt zilver bij EK baanwielrennen

Hoogland was met een tijd van 1 minuut en 0,700 seconden maar 33 duizendsten sneller dan de Duitser Joachim Eilers, die zilver veroverde. Het brons ging naar de Fransman Quentin Lafargue (1.00,906). De nieuwe Europees kampioen haalde een gemiddelde snelheid van 59,308 kilometer per uur.

Hoogland had zich eerder op zaterdag met een tijd van 1.00,818 achter Lafargue als tweede geplaatst voor de finale.

Sam Ligtlee reed met 1.02,296 de dertiende tijd in de kwalificaties van de 1 kilometer tijdrit en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Hoogland was vrijdag al goed voor zilver in het sprinttoernooi. Op de teamsprint veroverde hij donderdag brons. De renner uit Nijverdal zorgde voor de tweede Europese titel in Berlijn, nadat Wild goud pakte op de afvalkoers.

Hoogland, die vorig jaar teleurstelde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kroonde zich in 2015 al een keer tot Europees kampioen op de 1 kilometer tijdrit. Hij pakte twee jaar geleden in het Zwitserse Grenchen ook goud op de sprint en de teamsprint.

Kapot

Hoogland zat zaterdag zo kapot na zijn eigen tijdrit, dat hij niet eens kon juichen toen hij na de race van de Lafargue Europees kampioen bleek.

"Ik voelde me verlamd, ik kon niets meer'', zei de Nederlander tegen de NOS. "Ik hoorde de mecanicien en de verzorger zeggen dat ik Europees kampioen was, maar ik zat zo stuk. Ik kon niks doen.''

Hoogland besloot pas zaterdagochtend de kilometer te rijden. "Ik heb hetzelfde stuur als twee jaar geleden uit de doos gehaald'', wees hij op zijn eveneens gouden race op de kilometer tijdens het EK baanwielrennen van 2015. "En ik ben niet eens echt een kilometerman.''

Wild

Wild pakte later zaterdag zilver op het onderdeel omnium en daarmee dus haar tweede medaille van het toernooi. Het goud ging naar de Britse Katie Archibald en het brons was voor Elisa Balsamo uit Italië.

De 35-jarige Wild pakte bij het vorige EK en het WK van dit jaar eveneens zilver op het omnium. Ook toen was Archibald telkens de beste. Bij het EK van vorig jaar werd Wild kampioen op de onderdelen afvalkoers en puntenkoers.

Wild eindigde in Berlijn als zesde op de scratch en als derde op de temporace. Na een tweede plaats in de afvalkoers stond ze ook tweede in het klassement. In de afsluitende puntenkoers kwam Wild tot 120 punten. Archibald bleef haar met 127 punten voor.

Honig

Bij het onderdeel stayeren was er zilver voor Reinier Honig. De 33-jarige Nederlander moest achter de derny met daarop Jos Pronk alleen de Duitser Franz Schiewer met diens dernyrijder Gerhard Gessler voor laten. Het brons was voor een andere Duitser, Stefan Schäfer.

Bij het EK stayeren rijden de wielrenners in een uur tijd zo veel mogelijk rondjes achter de derny. Het onderdeel is niet olympisch.

In het keirintoernooi werden Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx zaterdag in Berlijn uitgeschakeld in de halve finale. Van Riessen had aan een vierde plek in haar heat niet genoeg voor een plek in de eindstrijd van het sprintonderdeel, terwijl Braspennincx in haar halve finale hard ten val kwam.