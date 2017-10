Van Vleuten bij EK-debuut als baanwielrenster op koers voor brons

Later op vrijdag strijdt Van Vleuten om het brons met de Italiaanse Silvia Valsecchi.

De 3 kilometer achtervolging is het enige onderdeel waarop Van Vleuten in actie komt in Berlijn, Ze noteerde vrijdagmiddag een tijd van 3.33,607 (50,560 km/uur). Alleen de Britse Katie Archibald en de Poolse Justyna Kaczkowska waren sneller. Dit duo duelleert om de Europese titel.

Van Vleuten ziet haar deelname in Berlijn vooral als test om te zien of ze ook op de baan wereldkampioen kan worden. De WK is volgend jaar februari in Apeldoorn.

"Als ik denk dat een wereldtitel niet mogelijk is, dan doe ik het niet. Ik ga alleen voor de WK als ik kansen zie voor die regenboogtrui. Zo niet, dan richt ik me op het voorjaar op de weg", gaf ze voor de EK te kennen.

Van Riessen

Van Vleuten was vrijdagmiddag niet de enige Nederlandse die in actie kwam in het Velodrom van de Duitse hoofdstad. Laurine van Riessen slaagde er op de 500 meter tijdrit niet in de finale te halen.

De Leidse eindigde niet bij de beste acht in de kwalificaties. Kyra Lamberink zette de zesde tijd neer en start vrijdagavond wel in de finale.

Het is vrijdag de eerste dag van de EK, die tot en met zondag duurt.