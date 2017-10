Baanwielrenner Hoogland knap naar EK-finale op sprint

De 24-jarige Hoogland plaatste zich ten koste van wereldkampioen Denis Dmitriev uit Rusland over drie heats voor de eindstrijd. Eerder op de avond had hij zonder te rijden de halve finales bereikt.

Hoogland komt later op de avond in actie in de finale, waarin de Fransman Sébastien Vigier zijn tegenstander is. In 2015 veroverde de Nederlander al eens goud op de sprint. Toen pakte hij ook de Europese titel op de teamsprint en de kilometer tijdrit.

In de kwartfinale kon landgenoot Harrie Lavreysen niet starten als gevolg van een val in de achtste finales. Hij had zijn duel in de achtste finales nog wel gewonnen van de Litouwer Svajunas Jonauskas, maar kon daarna niet verder.

Van Vleuten

Van Vleuten werd vierde op de individuele achtervolging. De 35-jarige Vleutense moest in de strijd om het brons haar meerdere erkennen in Silvia Valsecchi. Ze was met een tijd van 3.36,581 ruim twee seconden langzamer dan de Italiaanse, die tot 3.33,908 kwam.

Met haar tijd was Van Vleuten ook ruim langzamer dan in de kwalificatie eerder vrijdag. Daarin noteerde ze met 3.33,607 (50,560 km/uur) de derde tijd. Alleen de Britse Katie Archibald en de Poolse Justyna Kaczkowska waren sneller. Archibald veroverde met 3.29,328 ten koste van Kaczkowska de Europese titel.

De 3 kilometer achtervolging is het enige onderdeel waarop Van Vleuten in actie komt in Berlijn. "Ik wilde graag twee keer rijden voor de ervaring'', zei ze tegen de NOS. "Ik kwam hier om ervaring op te doen, strijden om de medailles was een tweede doel. Ik ben persoonlijk teleurgesteld dat ik nog niet hersteld was voor de tweede keer."

De wereldkampioene tijdrijden weet nog niet of ze zich gaat richten op deelname aan de WK baanwielrennen die volgend jaar plaatsvinden in Apeldoorn. "Dat ik de tweede keer niet hersteld was, zorgt voor vraagtekens. Maar mijn eerste achtervolging biedt perspectief. Ik moet wel echt het idee hebben dat ik kan meedoen om het goud.''

Van Riessen

Laurine van Riessen slaagde er op de 500 meter tijdrit niet in de finale te halen. De Leidse eindigde niet bij de beste acht in de kwalificaties. Kyra Lamberink zette de zesde tijd neer en start vrijdagavond wel in de finale.

Kirsten Wild, die donderdag op de afvalkoers haar Europese titel prolongeerde, greep op de puntenkoers naast de medailles. De 35-jarige Nederlandse speelde vrijdag geen rol van betekenis en eindigde als elfde met vijf punten. Wild veroverde vorig jaar op de EK baanwielrennen vijf medailles, waarvan twee keer goud.

Het is vrijdag de eerste dag van de EK, die tot en met zondag duren.