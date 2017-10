Titelverdedigster Van Vleuten vindt ééndaagse La Course geen stap terug

De 35-jarige Van Vleuten, eerder dit jaar winnares in Frankrijk, reageerde daarmee op de kritiek die de organisatie kreeg dat de vrouwenkoers achtergesteld werd ten opzichte van de Tour de France bij de mannen.

"Ik zie het niet als een stap terug", aldus de wereldkampioen tijdrijden tegen Cyclingnews. "We gaan van één klim naar twee. Je kunt het wel van de negatieve kant bekijken, maar dat helpt niet. Het wordt gewoon een prachtige race."

Van Vleuten zou een meer uitgebreide La Course wel degelijk toejuichen, maar kan zich vinden in de huidige opzet van het evenement. Ze begrijpt dat de Ronde van Frankrijk voor de mannen meer aandacht krijgt.

"Misschien wil de organisatie La Course niet als een meerdaagse rittenkoers omdat het dan de Tour in de weg gaat zitten. Je kan wel roepen dat je een Tour de France voor vrouwen wil, maar we hebben al een hoop andere mooie koersen die we kunnen uitbreiden."

Alpen

Afgelopen juli was Van Vleuten sterkste in de klim naar de top van de Col d'Izoard. In de tijdrit in Marseille verdedigde ze vervolgens haar leidende positie.

La Course wordt komend jaar op 17 juli gereden op een deel van het parcours van de tiende etappe van de Tour de France, die de dezelfde dag gehouden wordt. De vrouwen rijden over 118 kilometer en beklimmen de Col de Romme en de Col de la Colombière in de Alpen.