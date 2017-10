Groenewegen nipt geklopt door Gaviria in eerste etappe Guangxi

Quick-Step Floors-renner Gaviria was de snelste na 107 kilometer van en naar Beihai en is ook de eerste leider in de Chinese etappekoers in de WorldTour.

Groenewegen van Lotto-Jumbo werd met klein verschil tweede en de Duitser Pascal Ackermann van Bora eindigde op de derde plek.

Met Wouter Wippert (Cannondale-Drapac) als vijfde, Danny van Poppel (Team Sky) als zevende en Moreno Hofland (Lotto-Soudal) als tiende stonden er vier Nederlanders in de top tien van de rituitslag.

"Het was geen harde koers", zegt Groenewegen op de website van Lotto-Jumbo. "Het waren brede wegen en ook het klimmetje was geen probleem."

"De finale was snel en we zaten goed van voren. Ik had wat oponthoud, waardoor ik er niet goed uit kon komen. Daar baal ik wel van, maar ik weet ook dat er deze week nog een aantal mooie kansen komt om een plek hoger te finishen."

Giro

De 23-jarige Gaviria vestigde dit jaar zijn naam in de Giro d'Italia. De sprinter won de derde, vijfde, twaalfde en dertiende etappe in Italië en eindigde als eerste in het sprintersklassement.

Groenewegen boekte in juli in de Tour de France de grootste overwinning uit zijn loopbaan door de afsluitende rit op de Champs-Élysées op zijn naam te schrijven.

De Ronde van Guangxi wordt dit jaar voor het eerst verreden en duurt tot met dinsdag.