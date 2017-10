Mollema gaat volgend jaar weer voor klassement in 'mooie' Tour

"Ik heb de beslissing om de Tour te rijden al enige tijd geleden gemaakt, onafhankelijk van het parcours", aldus Mollema in gesprek met het AD.

"De Tour ligt me sowieso beter dan de Giro. De periode in het jaar, de manier van koersen die wat slopender is", stelt de Groninger, die dit jaar de Giro afsloot als de nummer zeven van het algemeen klassement.

De kans is groot dat Mollema de 105e editie van de drieweekse proef door Frankrijk zal aanvangen als kopman van Trek-Segafredo, aangezien Alberto Contador onlangs met pensioen ging.

De terugkeer van de Alpe d'Huez, een individuele tijdrit in de Pyreneeën en een superkorte, maar loodzware bergrit waren de opvallendste onthullingen bij de presentatie van het parcours voor de Tour van volgend jaar.

China

Mollema was niet aanwezig bij de presentatie in Parijs, maar volgde de onthulling van het rittenschema vanuit China. Wat hij zag, stemde hem tevreden.

"Veel bergetappes, weinig tijdritkilometers. Het is van alles wat. Die eerste anderhalve week erbij, met wind en korte klimmetjes. Of ik blij ben met dit parcours? Ja, zeker wel", aldus de klimmer.

Mollema reed dit jaar de Tour in dienst van Contador en won de zestiende etappe naar Le Puy-en-Velay. De beste eindklassering van hem in Frankrijk was de zesde plek in 2013.