'Extreem korte bergrit in Tour de France wordt groot succes'

De renners krijgen in de negende etappe vijftien kasseienstroken voor hun kiezen en in de zeventiende rit staat er een pittige bergrit van slechts 65 kilometer op het programma. Daarnaast belooft de terugkeer van de Alpe d'Huez ook het nodige spektakel.

"Die extreem korte bergetappe wordt een groot succes", voorspelt Kroon, die voor Eurosport commentaar doet bij de Tour, in gesprek met NUsport.

"In de vorige Tour heb ik soms integraal verslag gedaan van heel saaie etappes. De bergrit van 65 kilometer lijkt me in dat opzicht fantastisch. De kijker zal van start tot finish geboeid voor de televisie zitten."

Nederlanders

Wat betreft de kansen voor de Nederlanders is Kroon hoopvol. Hoewel het parcours, dat slechts één individuele tijdrit kent, niet op het lijf lijkt geschreven van Tom Dumoulin, denkt Kroon dat de Giro-winnaar niet al bij voorbaat afgeschreven moet worden voor de eindzege.

"Dumoulin hoeft nergens bang voor te zijn, ook niet voor de etappe met de kasseien. Dat heeft hij in augustus in de BinckBank Tour wel bewezen."

"Dumoulin is de enige Nederlander die in staat is om de Tour te winnen. Daarnaast hoop ik dat Bauke Mollema bij Trek-Segafredo door het stoppen van Alberto Contador weer voor het klassement mag gaan."

Froome

Kroon, die in 2002 een etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef, denkt dat het parcours vooral in het voordeel is van de Fransmannen. In de vorige editie eindigen Romain Bardet (derde) en bergkoning Warren Barguil (tiende) in de top tien.

"Franse renners houden niet van tijdrijden en wel van klimmen, dus je kan zien dat het parcours is gemaakt door een Franse organisatie die een Fransman graag ziet winnen. In de laatste Tour was het parcours ook perfect voor Romain Bardet en Thibaut Pinot. Dat is nu niet anders."

"Als Team Sky straks met een budget van 40 miljoen euro aan de start verschijnt, heeft het parcours overigens niet veel invloed", beseft Kroon. "Dan zal Sky de koers gewoon weer domineren."

"Froome is voor mij dan ook weer de favoriet. Hij heeft mentaal zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Die man lijkt niet uit zijn evenwicht te brengen."