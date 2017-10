'Tourparcours niet op lijf van Dumoulin geschreven, maar wel oké'

"Mijn eerste reactie is dat de Tour van volgend jaar Tom niet op het lijf geschreven is, maar het parcours is wel oké voor hem", zegt Visbeek in gesprek met NUsport.

"Het is een parcours dat meer geschikt is voor de echte klimmers, met veel lastige ritten in de Alpen en Pyreneeën. Maar voordat we naar de Alpen gaan is er al een ploegentijdrit en een kasseienetappe, die Tom wel goed zouden moeten liggen."

Sunweb werd vorige maand met Dumoulin in de gelederen wereldkampioen ploegentijdrit in het Noorse Bergen.

Er is slechts één individuele tijdrit - de discipline waarin Dumoulin in september ook de wereldtitel veroverde - opgenomen in het Tourparcours. Op de voorlaatste dag staat er een heuvelachtige chronorace van 31 kilometer op het programma.

Giro

Dumoulin wacht eerst de onthulling van het parcours van de Giro d'Italia af in november, voordat hij besluit aan welke van de twee grote rondes hij deelneemt. De Girowinnaar van dit jaar viert momenteel vakantie in de Verenigde Staten.

"We willen hem met rust laten na een zwaar seizoen", geeft Visbeek te kennen. "Hij kan daar de batterij weer helemaal opladen. Het maakt niet uit of hij het Tourparcours vandaag of een week later te zien krijgt."

"Als het parcours van de Giro bekend is, gaan we beide schema's rustig naast elkaar leggen. We nemen onze tijd om de juiste beslissing te nemen. Ik wil daar nu geen datum op plakken."

Als wielerliefhebber verheugt Visbeek zich al op de Tour. "Het is een mooi en uitdagend parcours, met al in het begin lastige etappes, onder meer in Bretagne. De klassementsrenners kunnen zich geen zwakke dag permitteren."

Dumoulin won in 2016 twee etappes in de Tour, maar ontbrak dit jaar omdat hij de voorkeur gaf aan de Giro. In Italië werd de Limburger de eerste Nederlandse winnaar van een grote ronde sinds 1980.

