Froome ziet kansen voor vijfde zege in 'gevarieerde' Tour

"Het is nog te vroeg om het precies te zeggen, maar het lijkt me nu al enorme uitdaging", aldus de viervoudig Tourwinnaar dinsdag direct na de presentatie van het rittenschema in Parijs.

"Deze Tour test elk aspect van het wielrennen. De Alpen en Pyreneeën zorgen weer voor loodzware etappes, maar ook de vlakke etappes zullen uitdagingen met zich meebrengen."

De Britse titelverdediger voorziet tevens een belangrijke rol voor de etappes in het noorden van Frankrijk. "Het wordt heel nerveus. In het noordwesten van Frankrijk heeft de wind vrij spel, daar zal iedereen moeten opletten. We mogen geen seconde de concentratie verliezen."

"Ik was niet van plan om Parijs-Roubaix te rijden volgend jaar, maar gezien het parcours moet ik die beslissing wellicht heroverwegen", besloot de kopman van Team Sky met een glimlach. Ook in de Tour is een rit over vijftien kasseien opgenomen die finisht in Roubaix.

Quintana

Nairo Quintana, afgelopen jaren een van de belangrijkste uitdagers van Froome, was ook blij met het routeschema voor de Tour van volgend jaar. "Veel bergen, dat vind ik mooi", sprak de Colombiaanse klimmer. "En er zijn weinig tijdritkilometers, dat is in mijn voordeel."

"Sommige etappes in het noorden zullen heel lastig zijn", doelt de Movistar-kopman op onder meer de etappe naar Roubaix. "Maar we hebben de ploeg om daar goed mee om te gaan."

Ook Romain Bardet geldt als een voorname concurrent voor Froome. De klassementshoop van Frankrijk spreekt van een interessant en onvoorspelbaar parcours.

"We weten niet wat er kan gebeuren", aldus de kopman van AG2R. "De aanwezigheid van de kasseien is interessant, je kan daar alles al verliezen door bijvoorbeeld een val. Maar dat onvoorspelbare maakt het spannend, dat is goed voor de koers."

Contador

De onlangs gestopte Alberto Contador vindt het jammer dat hij niet zal starten in de Ronde van Frankrijk volgend jaar. "Het is een prachtig parcours, er zit van alles in", sprak de tweevoudig Tourwinnaar.

"Vooral de rit naar Roubaix is weer eens wat anders. Jammer dat er niet eerder zo'n parcours is geweest, hier had ik wel kansen gezien voor mezelf."

