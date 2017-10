Tour de France krijgt in 2018 aankomst op Alpe d'Huez en tijdrit in Pyreneeën

Eerder was al bekendgemaakt dat het Grand Départ van de 105e editie in de Vendée is met twee normale etappes en een ploegentijdrit van 35 kilometer. De eerste rit gaat over de beruchte bestrate zandbank Passage du Gois.

Daarna wordt koers gezet richting Bretagne, waar de zesde etappe finisht op de Mur de Bretagne. Enkele dagen later rijdt het peloton over vijftien kasseistroken uit Parijs-Roubaix.

Na de eerste rustdag staan drie Alpenetappes op het programma, met in de tiende etappe een klim over een gravelpad van twee kilometer. De laatste Alpenrit heeft een aankomst op Alpe d'Huez. In 2015 kwam het Tourpeloton voor het laatst op 'de Nederlandse berg' aan. Thibaut Pinot won destijds de etappe.

De gevreesde Alpencol was 29 keer eerder finishplek in de Tour. Acht keer leverde dat een Nederlandse ritzege op. De laatste keer was al in 1989 toen Gert-Jan Theunisse na de 21 haarspeldbochten zegevierde.

Het zwaartepunt van de Tour in 2018 ligt in de Pyreneeën, met vier etappes waaronder op de voorlaatste dag een klimtijdrit in Frans Baskenland. Ook een rit over slechts 65 kilometer met liefst drie beklimmingen naar skioord Saint Lary-Soulan belooft spektakel.

Dumoulin

De Tour eindigt traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs, waar dit jaar Dylan Groenewegen de mooiste zege uit zijn prille carrière boekte.

Aan de hand van het routeschema van de Tour en de Giro d'Italia - dat pas eind november wordt gepresenteerd - bepaalt Tom Dumoulin in welke grote ronde hij zal starten. Dumoulin won dit jaar de Giro, die in mei 2018 van start gaat in Jeruzalem. De eerste etappe in Israël is een tijdrit van 10,1 kilometer.

Tourbaas Christian Prudhomme sprak al de hoop uit dat Dumoulin naar Frankrijk komt om de strijd aan te gaan met viervoudig winnaar Chris Froome. "Een strijd tussen twee renners met vergelijkbare kwaliteiten, dat zou me wel bevallen", zei Prudhomme.

Vélo d'Or

Froome kreeg voorafgaand aan de presentatie van het parcours de Vélo d'Or, de prijs van het Franse tijdschrift Vélo Magazine voor de beste renner van het jaar. De 32-jarige Brit won in 2017 zowel de Tour als de Vuelta a España.

Froome kreeg de gouden fiets eerder in 2013 en 2015. Hij is de opvolger van Peter Sagan, de Slowaakse wereldkampioen die in 2016 drie Touretappes en de groene trui won.

Animatie door In60seconds