Ulissi wint Ronde van Turkije, ritzege Theuns

De 26-jarige Theuns profiteerde in de slotkilometer van een val van Sam Bennett en kwam in de binnenstad van Istanbul twee seconden voor de Italiaan Matteo Pelucchi over de meet.

Ulissi is de tweede Italiaan ooit die de Ronde van Turkije wint. Giovanni Visconti won in 2010 de tiende editie van de Turkse rittenkoers en vorig jaar ging de eindzege naar de Potugees José Gonçalves. Er reed dit jaar maar één Nederlander mee in Turkije en dat was Boy van Poppel van Trek-Segafredo.

De 28-jarige Ulissi, die rijdt voor UAE Team Emirates, heeft in het eindklassement twaalf seconden voorsprong op de Deen Jesper Hansen van Astana. De Italiaan Fausto Masnada (Androni-Sidermec-Bottecchia) completeert het podium.

Kopgroep

De slotrit ging zondag over 143 kilometer. De Turk Muhammet Atalay, de Pool Patryk Stosz, de Belg Thomas Deruette en de Italiaan Paolo Simion gingen al vroeg in de aanval en pakten een voorsprong van twee minuten. Groter werd het gat niet, omdat UAE Emirates, BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo het initiatief namen in het peloton.

Drie kilometer voor de finish waren de vluchters ingerekend, waarna een rommelige slotfase volgde. Door een valpartij, waarbij de klassementsrenners gespaard werden, viel het peloton uit elkaar. Theuns ging in de aanval en kreeg Bennett en Pelucchi met zich mee.

Bennett, die al vier etappes won, was ook ditmaal de favoriet voor de ritzege, maar door een val in een bocht kon hij het in de laatste kilometer niet afmaken. Theuns wist de Ier nipt te ontwijken en liet Pelucchi kansloos in de sprint.