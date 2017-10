Van Vleuten ziet EK als test voor mogelijke wereldtitel op baan

"Ik ga niet meedoen om het meedoen. Als ik het kan, dan bijt ik me erin vast. Ik moet aanknopingspunten vinden", zegt Van Vleuten, die dit jaar zeer succesvol was op de weg, vrijdag in het AD.

De 35-jarige Vleutense pakte vorige maand op weg de wereldtitel tijdrijden en afgelopen weekend won ze als mountainbikester het NK marathon, waarna ze nu dus op succes als baanwielrenster jaagt. Ze rijdt in Berlijn de individuele achtervolging.

"Of ik daar voor een medaille ga? Nou, mijn ambities liggen hoog hoor", vertelt Van Vleuten, die de EK als opmaat ziet voor de wereldtitelstrijd in februari 2018 in Apeldoorn. Mocht de EK tegenvallen dan laat Van Vleuten de WK waarschijnlijk schieten.

"Als ik denk dat een wereldtitel niet mogelijk is, dan doe ik het niet. Ik ga alleen voor de WK als ik kansen zie voor die regenboogtrui. Zo niet, dan richt ik me op het voorjaar op de weg.’’

Rammen

De renster van het Australische Orica-Scott, speelde al anderhalf jaar met de gedachte om ook op de baan voor eremetaal te gaan en benaderde zelf bondscoach Peter Schep. Afgelopen voorjaar trainde ze al met ploeg en dat was nodig ook omdat ze geen ervaring had op de baan.

"Ze heeft moeite om technisch alles goed te doen, de perfecte lijn te rijden en de bochten in te vallen", vertelt Schep. "Dat gaat steeds beter. En ze kan ongelooflijk diep gaan. De eerste keren dat ze hier kwam, begon ze meteen te rammen."

De bondscoach denkt daarom dat Van Vleuten hoge ogen kan gooien in Berlijn. "Annemiek is iemand die voor de knikkers gaat. Ze komt niet naar de wielerbaan voor een zevende plek. Ik hoop dat het EK ons de belofte doet, dat er meer in zit."

De EK in het Velodrom van de Duitse hoofdstad beginnen op donderdag 18 oktober. Zondag 22 oktober is de slotdag.