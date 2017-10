Nibali: 'Froome zou zonder Team Sky niet viervoudig Tourwinnaar zijn'

"Ik denk niet dat Froome vorige maand de Vuelta a España had gewonnen zonder Team Sky. Als hij niet zo'n sterke ploeg had gehad, zou hij bovendien niet viervoudig Tourwinnaar zijn geweest", zegt Nibali vrijdag in een interview met Cyclingnews.

"Iedereen heeft zijn zwaktes. Froome is misschien minder goed wanneer hij individueel moet rijden. Hij is niet gewend het alleen te moeten doen in de sleutelmomenten in een etappe."

Nibali is van mening dat dat ook de reden is dat Froome zelf zo weinig aanvalt tijdens de koers. "We zien hem nooit ten strijde trekken met nog honderd kilometer voor de boeg, zoals we Alberto Contador zagen doen. Froome heeft een sterk team wat voor hem rijdt dus hij kan altijd wachten tot drie kilometer voor het einde en dan toeslaan."

"Het team wordt om hem heen gebouwd. Hij is als een soort sprinter die een springplank nodig heeft tot 250 meter voor de finish. Dan komt hij eroverheen en wint hij dankzij zijn betere positie en klimcapaciteiten. Dat is zijn kwaliteit."

Geld

Nibali maakt zich zorgen over de financiële mogelijkheden bij Team Sky. "Team Sky is een superteam met heel veel geld", refereert hij aan het budget van dertig miljoen euro waar de Britse ploeg over beschikt. "Ik ben niet jaloers op hen maar de verhoudingen worden scheef."

Nibali pleit dan ook voor regels om te voorkomen dat de sport voorspelbaar wordt. "Er zou een maximumaantal van grote namen per team kunnen worden ingevoerd. Op die manier kunnen de teams financieel op gelijke voet komen te staan."

Nibali eindigde zelf dit jaar achter Froome als tweede in de Vuelta. De 32-jarige Italiaan verruilde in januari Astana voor Bahrein-Merida, waarvoor hij ook komend seizoen in het peloton is te bewonderen.