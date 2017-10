Dumoulin zou iedere grote ronde winnen 'enorm gaaf' vinden

"Ik hoef geen vijf Tourzeges", begint de 26-jarige Limburger zijn verhaal voor de camera van de NOS.

"Maar iedere grote ronde een keer winnen, zoals Vincenzo Nibali al heeft gedaan en wat Chris Froome nu ook zou kunnen bereiken, zou enorm gaaf zijn. Dat is echter nog heel ver weg. Op die manier geschiedenis schrijven is zeker iets wat in mijn achterhoofd zit, maar het is niet mijn eerste drijfveer."

Dumoulin bekijkt het dan ook van jaar tot jaar. "Ik vind het heel erg leuk om mezelf uitdagingen voor te schotelen. En die uitdagingen te halen. Dát is wat me heel veel voldoening geeft."

"Ik ben echt niet bezig met hoe ik er over vijf jaar voor sta. Aan het eind van het liedje ga ik wel terugkijken op wat ik wel of niet gepresteerd heb."

Dumoulin won in mei als eerste Nederlander de Giro. Het is nog niet bekend welke grote ronde hij volgend jaar gaat fietsen.

In de Tour de France en Vuelta a España slaagde Dumoulin er nog niet in om op het podium te eindigen. Wel schreef hij in beide drieweekse koersen twee etappes op zijn naam.