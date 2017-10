Hofland boekt eerste zege voor Lotto Soudal, Bennett wint in Turkije

Voor de 26-jarige Hofland is het zijn eerste zege in het shirt van Lotto Soudal en de dertiende overwinning in zijn loopbaan. Vorig jaar reed hij nog voor Lotto-Jumbo.

De laatste zege van Hofland dateert van juni 2015, toen hij een rit won in de Ster ZLM Toer. Dit najaar boekte hij wel ereplaatsen in de EK wegrace en de Veenendaal-Veenendaal Classic, waar hij twee keer derde werd.

"Ik ben superblij met deze overwinning, ik heb er lang op moeten wachten", zei Hofland. "Dat maakt het nog een beetje specialer. De aankomst lag een beetje bergop en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Het is zeker een overwinning van de hele ploeg vandaag."

Taco van der Hoorn was de tweede Nederlander in de top tien. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij eindigde als negende. De Famenne Ardenne Classic, met start en finish in het stadje Marche-en-Famenne, werd dit jaar voor het eerst gereden.

Ronde van Turkije

In de Ronde van Turkije liet de Ier Sam Bennett zich opnieuw van zijn sterkste kant zien.

De sprinter van Bora-Hansgrohe was na 206 kilometer van Kumluca naar Fethiye de snelste in de massasprint. Bennett droeg al de leiderstrui, want hij was dinsdag al de winnaar van de openingsetappe.

Bennett hield in de sprint de Belg Edward Theuns en de Italiaan Riccardo Minali achter zich. Voor Bennett was het zijn achtste zege dit jaar. De Nederlander Boy van Poppel kwam als zeventiende over de meet.

De derde etappe voert donderdag opnieuw naar een toeristenplaats, want de finish ligt in Marmaris. De Ronde van Turkije wordt zondag in Istanbul afgesloten.