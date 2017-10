Van Vleuten en Boom pakken nationale marathontitel op mountainbike

Bij de mannen zegevierde Lars Boom in de dertiende editie van de Bart Brentjens Challenge, die als NK marathon diende.

De renner van Lotto-Jumbo zat vrijwel de hele rit in een kopgroep met titelverdediger Jasper Ockeloen en Robbert de Nijs, die respectievelijk tweede en derde werden.

Van Vleuten, die zondag haar 35e verjaardag viert, zette vorige maand bij de WK in Bergen de kroon op een persoonlijk topjaar door in de tijdrit de regenboogtrui te veroveren. In de wegwedstrijd hielp de renster van Orica-Scott Chantal Blaak aan de wereldtitel.

Veldrijden

Van Vleuten deed daarna voor de lol mee aan een veldrit en beleefde zondag op haar verjaardag een succesvol uitstapje naar de mountainbike.

Bnnenkort doet Van Vleuten ook nog mee aan de EK baanwielrennen in Berlijn. Ze wil daar ondervinden of ze komend jaar iets te zoeken heeft op de WK in het Omnisport van Apeldoorn.