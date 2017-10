Terpstra helpt Trentin aan zege in Parijs-Tours

De 28-jarige Trentin was na 234 kilometer de snelste van een kopgroep van drie, waar ook Terpstra onderdeel van was. De Nederlander trok de sprint aan voor zijn ploegmaat, die vervolgens de Deen Sören Kragh Andersen aftroefde.

Trentin, die volgend jaar voor Orica-Scott, rijdt. won de Franse eendagskoers eerder in 2015. Vorig jaar ging de zege naar de Colombiaan Fernando Gaviria.

De laatste Nederlander die Parijs-Tours won was Erik Dekker in 2004. Destijds stond de wedstrijd hoger aangeschreven. Sinds 2009 behoort Parijs-Tours niet meer tot de WorldTour.

Van Goethem

De Nederlander Brian van Goethem was een van de renners die de 111e editie van Parijs-Tours zondag kleur gaf. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij ging vroeg in de aanval en kreeg vier renners met zich mee. In de Franse regen liep de voorsprong van de kopgroep op tot vier minuten.

Na enkele heuvels waren Van Goethem en de Belg Oliver Naesen als enige twee vluchters over. De Nederlander hield lang stand, maar op tien kilometer van de meet werd hij dan toch als laatste vluchter ingerekend.

In de laatste kilometers trok Trentin ten aanval. Andersen volgde en op de Côte de l’Epan vond ook Terpstra aansluiting. De Quick-Step-renners wisselden de demarrages af in de hoop Kragh Anderse, die rijdt voor Sunweb, kapot te rijden, maar dat lukte niet.

Het drietal bleef daardoor tot het laatste rechte stuk bij elkaar. Door zijn sprintkwaliteiten was Trentin de favoriet en die rol maakte hij ook waar. Na vier zeges dit jaar in de Ronde van Spanje sloot de Italiaan zijn seizoen in stijl af.