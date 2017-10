Nibali boekt vijftigste profzege in Ronde van Lombardije

Nibali won de 'Ronde van de vallende bladeren' eerder in 2015. Hij zorgde voor de 69e Italiaanse zege in Lombardije.

De 32-jarige Siciliaan ging in de laatste vijftien kilometer in de aanval, waarna zijn concurrenten hem niet meer terugzagen.

De Fransman Julian Alaphilippe eindigde op de tweede plaats. De Italiaan Gianni Moscon van Team Sky won de sprint om de derde plek. Sam Oomen was op de elfde plek de beste Nederlander.

Ravijn

Een kopgroep van zes, met daarin onder anderen de Nederlander Lennard Hofstede, ging al vroeg in de aanval. Ze kregen zo'n twaalf minuten voorsprong op het peloton, maar werden met 55 kilometer te gaan ingerekend.

Er ontstond een nieuwe kopgroep met onder anderen Laurens De Plus. De Belg van Quick-Step Floors ging in een afdaling onderuit en viel het ravijn in. Hij kwam met de schrik vrij, maar werd wel voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

In de slotfase kozen de jonge Oomen en grote namen als Philippe Gilbert en Thibaut Pinot de aanval. De Fransman kwam als eerste boven op de Civiglio, de voorlaatste klim. In de afdaling werd hij voorbijgereden door Nibali.

Van een georganiseerde achtervolging was geen sprake, zodat Nibali met een voorsprong van ruim een halve minuut als eerste over de streep kwam.

Voor Nibali is het na zijn eerdere zege in Lombardije pas de tweede grote eendagskoers die hij op zijn naam schrijft. De ronderenner heeft eindzeges in de Tour de France (2014), Giro d'Italia (2013 en 2016) en de Vuelta a España (2010) achter zijn naam.

Identiek

Vincenzo Nibali won zaterdag op vrijwel identieke wijze als twee jaar geleden. Toch ging het dit keer naar eigen zeggen een stuk moeilijker.

"Nu zag iedereen mij als de favoriet, dat maakte het veel lastiger dan in 2015", zei Nibali.

Nibali bezorgde zijn ploeg Bahrain-Merida de eerste klassiekerzege. "Mijn teamgenoten hebben enorm hard voor me gewerkt. Daardoor kon ik het seizoen mooi afsluiten. Na een jaar met veel goede resultaten wilde ik graag nog een keer winnen. Eindelijk heb ik weer een grote overwinning binnen, ik ben dolgelukkig", zei de Siciliaan.