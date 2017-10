Dumoulin start niet in Ronde van Lombardije door griep

Daarmee komt een einde aan een zeer succesvol seizoen voor Dumoulin, waarin hij de Giro d'Italia won en wereldkampioen tijdrijden werd. Hij wordt vervangen door Laurens ten Dam, zo meldt Team Sunweb op de website.

"Tom is wakker geworden met griep en keelpijn. We hebben daarna de beslissing genomen om hem niet te laten starten. Hij zal een aantal dagen rust nodig hebben om volledig te herstellen", vertelt teamarts Anko Boelens.

Ploegleider Aike Visbeek zegt dat de tactiek van het team verandert door de afwezigheid van Dumoulin. "We missen nu een van onze leiders. We hebben daardoor ons plan iets aangepast. Toch zijn we er door de sterke renners die we beschikbaar hebben sterk kunnen afsluiten in Italië."

Warren Barguil is de kopman van de ploeg, met Wilco Kelderman en Sam Oomen als zijn belangrijkste helpers.

Como

Dumoulin deed eerder deze week in Italië mee aan Tre Valli Varesine en Milaan-Turijn, twee voorbereidingskoersen op de Ronde van Lombardije. In Milaan-Turijn stapte hij donderdag af.

De Ronde van Lombardije is dit jaar in hetzelfde weekend als Parijs-Tours. Vorig jaar ging de zege naar Esteban Chaves. De Colombiaan kan zijn titel niet verdedigen wegens een blessure.

In deze editie gaat de rit van Bergamo naar Como, over hetzelfde parcours als in 2015. De wedstrijd is iets minder lastig dan die van vorig jaar.