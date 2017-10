Lotto-Jumbo met Kruijswijk en Roglic in Ronde van Lombardije

Ook de Italiaan Enrico Battaglin, de Belg Floris de Tier en de Nederlanders Stef Clement, Koen Bouwman, Daan Olivier en Antwan Tolhoek gaan van start in de Italiaanse najaarsklassieker.

De 30-jarige Kruijswijk, die vorig jaar dicht bij de eindzege was in de Giro d'Italia, had in 2017 nog weinig succes. Hij eindigde wel op het podium in de Ronde van Zwitserland (derde).

In de Ronde van Italiƫ stapte hij vlak voor het einde af. In de Vuelta a EspaƱa eindigde hij met een negende plek wel in de top tien.

De Sloveen Roglic (27) kende zijn hoogtepunt in de Tour de France, waar hij knap de zware zeventiende etappe won. In het voorjaar schreef hij ook de Ronde van de Algarve op zijn naam.

Parijs-Tours

De Ronde van Lombardije is dit jaar in hetzelfde weekend als Parijs-Tours. Vorig jaar ging de zege naar Esteban Chaves.

De Colombiaan kan zijn titel niet verdedigen wegens een blessure. In deze editie gaat de rit van Bergamo naar Como, over hetzelfde parcours als in 2015. De wedstrijd is iets minder lastig dan die van vorig jaar.