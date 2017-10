BMC ontslaat Samuel Sanchez na positieve B-staal

De Zwitserse WorldTour-ploeg maakte woensdag bekend dat ook de B-staal van Sanchez positief is.

De olympisch kampioen op de weg tijdens de Spelen van Peking in 2008 zou in augustus voor BMC van start gaan in de Ronde van Spanje. Hij werd in afwachting van de contra-expertise voorlopig geschorst.

Sanchez werd in 2010 achter Andy Schleck tweede in de Tour de France. Ook in de Vuelta a España stond hij tweemaal op het eindpodium. In 2009 werd hij tweede en in 2007 derde.

Sanchez was goed voor vijf etappezeges in de Vuelta en één in de Tour, waar hij in 2011 ook het bergklassement op zijn naam schreef.

Sanchez rijdt sinds 2014 voor BMC. Van 2000 tot 2013 reed hij bij de Baskische ploeg Euskaltel. Het contract van Sanchez bij BMC liep aan het eind van dit jaar af. Hij wilde na de Vuelta een besluit nemen over zijn toekomst.

Bardiani-CSF

Het groeihormoon GHRP-2 waar Sanchez positief op testte, werd kort voor de start van de Giro d'Italia ook aangetroffen bij Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni van Bardiani-CSF. De Italianen werden eveneens door hun ploeg ontslagen toen de contra-expertise ook postief bleek.

Het gebruik van groeihormonen zorgt ervoor dat vetreserves versneld in het bloed worden opgenomen, waardoor er meer energie vrijkomt.