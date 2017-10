Titelverdediger Chaves mist Ronde van Lombardije door breuk in schouder

Chaves, die vorig jaar ook de Ronde van Emilië won, ging zaterdag in de finale van de Italiaanse koers in een snelle afdaling hard onderuit op het gladde asfalt. De Colombiaan schoof de kant in en twee andere renners vielen over hem. Hij ging meteen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

"Niet de manier waarop je het seizoen wilt eindigen, zeker niet met de Ronde van Lombardije op komst. Daar ligt een prachtige herinnering. Maar het is zoals het is. Uiteindelijk gaat het maar om een botje; er is meer in het leven", relativeerde Chaves zijn tegenslag.

Chaves behaalde vorig jaar naast zijn zege in de Ronde van Lombardije podiumplaatsen in de Giro d'Italia (tweede) en de Vuelta a España (derde). Dit seizoen stond hij een tijd buitenspel door knieproblemen. In zowel de Tour de France (62e) als in de Vuelta (elfde) vielen de resultaten vervolgens tegen.