Mollema gelooft in goed resultaat tussen 'grote jongens' in Lombardije

De Italiaanse eendagskoers geldt voor veel renners als de traditionele afsluiter van het wielerjaar en staat ook met rood omcirkeld in de agenda van de 30-jarige Mollema.

"Het is altijd een mooie laatste test aan het einde van het seizoen", zegt de Groninger tegen ​Velon. "Het is een zware koers, waar je echt op je allerbest moet zijn om te presteren, en het kan weleens lastig zijn om in oktober nog in topvorm te zijn."

"Maar het is de allerlaatste grootste wedstrijd en alle grote jongens, ook de klimmers, zullen erbij zijn. Als je net de Vuelta a España en de WK hebt gereden, is het voor de meesten een kleine moeite om nog twee weken door te fietsen en voor een topklassering te gaan in Lombardije."

Goed resultaat

Mollema had zelf nog maar vijf koersdagen sinds de slotetappe van de Tour de France, eind juli. "Dat is niet al te veel", beseft de Groninger. "Daarom heb ik afgelopen maand goed getraind. Het moet dus mogelijk zijn om een goed resultaat neer te zetten in de Ronde van Lombardije."

Een kleine week na de slotrit van de Tour, waarin hij de vijftiende etappe won en als knecht van Alberto Contador zeventiende in het algemeen klassement werd, finishte de Groningse titelverdediger als derde in de Clasica San Sebastian.

Daarna werd hij ook nog vijfde in de GP Montreal, maar hij kon geen rol van betekenis spelen in de Bretagne Classic-Ouest-France, GP Quebec en de wegwedstrijd op de WK in het Noorse Bergen.

Het beste resultaat van Mollema, die zeven keer eerder aan het vertrek stond in Lombardije, was zijn zevende plek in 2012. Vorig jaar moest hij zich tevredenstellen met de negentiende plek in de 'ronde van de vallende bladeren'.