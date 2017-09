Wereldkampioen Sagan komt dit seizoen niet meer in actie

"Wat mijn plannen zijn? Ik ga naar huis. Daar wil ik eerst van genieten", zei Sagan dinsdagavond op een persconferentie. "Ik ben altijd aan het reizen gedurende het seizoen. Ik wil het thuis op orde hebben voor de komst van de baby."

De verwachting is dat het eerste kindje van Sagan in oktober of november ter wereld komt. De renner van Bora-Hansgrohe wil zich dan ook nog niet druk maken om het volgende wielerseizoen.

"Laat me eerst van deze overwinning genieten. Of ik liever San Remo of Roubaix wil winnen? Dat zien we volgend jaar wel."

Sagan werd zondag bij de WK in Bergen voor de derde keer wereldkampioen op de weg. Hij won dit jaar onder meer ook een etappe in de Tour de France, de Grote Prijs van Quebec en Kuurne-Brussel-Buurne. In de Tour werd hij uit koers gehaald nadat hij betrokken was bij de zware valpartij van Mark Cavendish.

Derde wereldtitel

Sagan zorgde tijdens de WK voor een primeur, want niet eerder slaagde een renner erin om drie wereldtitels op rij te veroveren. Van zijn historische race in Noorwegen herinnert Sagan zich niet veel meer.

"Het was een onvoorspelbare wedstrijd. Ik voelde me niet heel erg goed. Na de laatste klim probeerde ik in de eerste groep te zitten. Ik dacht eerlijk gezegd dat de race beslist was, toen Julian Alaphilippe een gat sloeg. Maar uiteindelijk keerde de groep toch terug."

Sagan versloeg in de sprint de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Michael Matthews. De WK wielrennen van 2018 worden gehouden in het Oostenrijkse Innsbruck.