Luis Herrera denkt dat huidkanker te wijten is aan wielercarrière

"Misschien nam ik tijdens mijn carrière onvoldoende maatregelen om me te beschermen tegen de zon. Bij een lange wielerkoers is daar ook geen tijd voor en we zweetten natuurlijk erg veel", zegt Herrera tegen het Colombiaanse Blu Radio.

"Ik voel me inmiddels weer prima, maar ik moet erg goed voor mijn gezicht en armen zorgen", zegt Herrera, die door artsen genezen is verklaard.

In 1987 werd Herrera met zijn eindzege in de Vuelta a España de eerste Zuid-Amerikaan die een van de drie grote rondes won. Daarnaast pakte hij drie etappezeges in de Tour de France, drie in de Giro d'Italia en twee in de Vuelta.

De klimmer was bovendien tweemaal in het bergklassement van de Tour en de Vuelta en presteerde dat ook een keer in de Giro. Herrera beëindigde in 1992 op 31-jarige leeftijd zijn carrière.