Van der Poel ook in tweede veldrit van seizoen klasse apart

Van der Poel reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie. De renner van Beobank-Corendon breiddde zijn voorsprong snel uit en kwam na negen ronden solo over de finish.

Corné van Kessel werd op iets meer dan een halve minuut tweede en de Belg Daan Soete eindigde als derde. Wereldkampioen Wout Van Aert kwam niet verder dan de zevende plek.

Vorige week was Van der Poel ook een klasse apart bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Iowa City. De Nederlander gaat dan ook riant aan de leiding in het klassement.

Op 22 oktober staat de eerste wereldbekerwedstrijd in Europa op het programma. Dan komen de veldrijders in actie bij de Duinencross in het Belgische Koksijde.

Bij de vrouwen was Sanne Cante de sterkste. De Belgische bleef de Amerikaanse rensters Kaitlin Keough en Ellen Noble voor.

Sophie de Boer was op de vierde plaats de beste Nederlandse. Maud Kaptheijns kwam als tiende over de finish. De Tsjechische Katerina Nash, die vorige week zegevierde in Iowa City, werd ditmaal zesde.